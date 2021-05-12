Дело о «скифском золоте»: суд Амстердама назвал дату объявления своего решения

Апелляционный суд Амстердама должен вынести решение по делу о принадлежности коллекции «скифского золота» 14 сентября 2021 года.

Об этом агентству Укринформ сообщила пресс-служба суда.

Во время судебного заседания в апреле была ошибочно объявлена не та дата. Таким образом, решение суда должно быть объявлено 14 сентября, а не 31 августа, как сообщалось ранее. Также известно, что решение будет письменным, судебного заседания не будет. Решение опубликуют на официальном сайте суда на нидерландском и английском языках.

Рассмотрение дела возобновили 22 апреля. Производство останавливали до решения вопроса об отводе судьи. На судебном заседании от имени Украины выступили заместитель министра иностранных дел Евгений Енин и заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, а также нидерландские адвокаты, представляющие Украину в деле.

Дело о «скифском золоте»

Летом 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме демонстрировали выставку «Крым: золото и тайны Черного моря», в которой насчитывалось более 500 экспонатов из нескольких музеев Крыма. Из-за аннексии Крыма Россией экспозицию не вернули на полуостров.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение вынесли на основании конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от оккупационных властей Крыма апелляцию на это решение суда. Там считают, что «скифское золото» должно храниться на оккупированном полуострове.