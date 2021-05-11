Суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову Центральної виборчої комісії (ЦВК) про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомила прессекретар суду Ольга Шкіль, пише Укрінформ.

«Суд вирішив апеляційну скаргу задовольнити, рішення суду [попередньої інстанції] — скасувати», — розповіла вона.

Також Шкіль зазначила, що йдеться про справу, відкриту за адміністративним позовом голови виборчої комісії у Луганській області Євгена Байрамова («Опозиційний блок») до ЦВК.