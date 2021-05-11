Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов на Донбассе

Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о невозможности проведения местных выборов на Донбассе 25 октября 2020 года.
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Шкиль, пишет Укринформ.
«Суд решил апелляционную жалобу удовлетворить, решение суда [предыдущей инстанции] — отменить», — рассказала она.
Также Шкиль отметила, что речь идет о деле, открытом по иску главы избирательной комиссии в Луганской области Евгения Байрамова («Оппозиционный блок») к ЦИК.
- 8 августа 2020 года ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. В перечень вошли 10 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
- 24 января в 13 областях Украины провели местные выборы. Выбирали депутатов сельских и поселковых советов там, где по определенным причинам не смогли проголосовать в установленный день — 25 октября 2020 года.