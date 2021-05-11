Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов на Донбассе

Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о невозможности проведения местных выборов на Донбассе 25 октября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Шкиль, пишет Укринформ.

«Суд решил апелляционную жалобу удовлетворить, решение суда [предыдущей инстанции] — отменить», — рассказала она.

Также Шкиль отметила, что речь идет о деле, открытом по иску главы избирательной комиссии в Луганской области Евгения Байрамова («Оппозиционный блок») к ЦИК.