СБУ викрила шахраїв, які «продавали» підробну вакцину Pfizer

Служба безпеки викрила в Україні групу шахраїв, які намагалися продавати підробну вакцину від коронавірусу американської компанії Pfizer.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія Pfizer офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити. У мережі Інтернет вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від Pfizer», — йдеться у повідомленні.