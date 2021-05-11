СБУ разоблачила мошенников, которые «продавали» поддельную вакцину Pfizer

Служба безопасности разоблачила в Украине группу мошенников, которые пытались продавать поддельную вакцину от коронавируса американской компании Pfizer.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer», — говорится в сообщении.