СБУ разоблачила мошенников, которые «продавали» поддельную вакцину Pfizer

Служба безопасности разоблачила в Украине группу мошенников, которые пытались продавать поддельную вакцину от коронавируса американской компании Pfizer.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
«Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer», — говорится в сообщении.
Для убеждения клиентов мошенники предоставляли поддельные гарантийные письма от украинских банков. За одну дозу они просили по 250 долларов. По данным СБУ, таргетировалась реклама мошенников преимущественно на рынки России и Индии. В частности, именно оттуда они уже получили предоплаты от «клиентов» в размере нескольких тысяч долларов.
- В конце апреля американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что обнаружила поддельные версии своей вакцины против коронавируса в Мексике и Польше. Дозы изъяли правоохранители, а исследования подтвердили, что они являются поддельными. В Мексике у них были фальшивые этикетки, а в Польше это вещество оказалось средством против морщин.
- В конце марта киберспециалисты обнаружили в даркнете площадки, на которых продают вакцину от коронавируса и поддельные свидетельства о вакцинации.