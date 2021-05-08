Глава Pfizer заявил, что бедные страны отказались закупать вакцину компании

Страны с низким и средним уровнем дохода склоняются к тому, чтобы не заказывать вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

Об этом заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла в письме сотрудникам, реагируя на инициативу администрации президента США Джо Байдена поддержать отказ от патентов на вакцины.

Бурла выступил против отказа, утверждая, что бедным странам не хватило препарата, поскольку они сами отказались зарезервировать дозы вакцины.

Глава Pfizer отметил, что «справедливое распределение [вакцины] было путеводной звездой» компании с первого дня. По его словам, чтобы каждая страна могла получить препарат, нужно было выполнить два условия — обеспечить адекватную цену и достаточный объем производства.

Первое условие, добавил он, выполнили сразу — компания предложила странам многоуровневую систему ценообразования. Для стран со средним уровнем дохода вакцина стоила вдвое дешевле, чем для богатых, а странам с низким уровнем дохода ее предлагали по себестоимости.

Несмотря на это, большую часть доз зарезервировали именно богатые страны. Глава Pfizer отмечает, что впоследствии решил снова обратиться к ряду стран со средним и низким уровнем доходов, чтобы те зарезервировали дозы вакцины. Однако они, как утверждает Бурла, решили заказать препараты у других производителей. Что это за страны — он не уточняет.

После того как ряд производителей не смогли выполнить свои обязательства по поставке, эти страны решили обратиться к Pfizer. «Мы ожидаем, что во второй половине 2021 года баланс поставок будет в их пользу, а в 2022-м поставок хватит практически всем», — подчеркнул Бурла.