У МОЗ прогнозують в Україні четверту хвилю коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує в Україні четверту хвилю коронавірусу, яка може бути сильнішою за інші.

Про це він заявив на брифінгу 11 травня.

Степанов підкреслив, що Україна пройшла третю хвилю коронавірусу, але розслаблятися зарано.

«Чергова битва з COVID. Ми прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу. Ми повинні все зробити, щоб цей удар не був жорсткий», — зазначив міністр.