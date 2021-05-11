В Минздраве прогнозируют в Украине четвертую волну коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует в Украине четвертую волну коронавируса, которая может быть сильнее, чем другие.

Об этом он заявил на брифинге 11 мая.

Степанов подчеркнул, что Украина прошла третью волну коронавируса, но расслабляться рано.

«Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны сделать все, чтобы этот удар не был жестким», — отметил министр.