В Минздраве прогнозируют в Украине четвертую волну коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует в Украине четвертую волну коронавируса, которая может быть сильнее, чем другие.
Об этом он заявил на брифинге 11 мая.
Степанов подчеркнул, что Украина прошла третью волну коронавируса, но расслабляться рано.
«Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны сделать все, чтобы этот удар не был жестким», — отметил министр.
- В Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин. Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.
- Ранее ученые заявили, что Украина сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу только в 2023 году.