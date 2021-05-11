У Вірменії призначили дострокові парламентські вибори на кінець червня

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів у країні.

Про це йдеться на сайті президента.

«Виходячи з вимог Конституції, з урахуванням розпуску Національних зборів у примусовому порядку [...] призначити позачергові вибори до Національних зборів 20 червня 2021 року», — йдеться в документі.

Указ набуває чинності 11 травня.