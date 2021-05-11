У Вірменії призначили дострокові парламентські вибори на кінець червня

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів у країні.
Про це йдеться на сайті президента.
«Виходячи з вимог Конституції, з урахуванням розпуску Національних зборів у примусовому порядку [...] призначити позачергові вибори до Національних зборів 20 червня 2021 року», — йдеться в документі.
Указ набуває чинності 11 травня.
- Прем’єр-міністр Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів. Це його рішення повинно послабити політичну напруженість у країні.
- Політична криза почалась у країні після програшу у війні за Нагірний Карабах, а підсилив її скандал між першим заступником начальника Генштабу Збройних сил Тираном Хачатряном і Пашиняном — вони посперечалися через ракетні комплекси «Іскандер», які нібито «вкрай незадовільно» виявили себе у війні за Нагірний Карабах. Згодом Хачатряна звільнили.