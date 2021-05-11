В Армении назначили досрочные парламентские выборы на конец июня

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране.
Об этом говорится на сайте президента.
«Исходя из требований Конституции, с учетом роспуска Национального собрания в принудительном порядке [...] назначить внеочередные выборы в Национальное собрание на 20 июня 2021 года», — говорится в документе.
Указ вступает в силу 11 мая.
- Премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля для проведения внеочередных парламентских выборов. Это его решение должно ослабить политическую напряженность в стране.
- Политический кризис начался в стране после проигрыша в войне за Нагорный Карабах, а усилил его скандал между первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Тираном Хачатряном и Пашиняном — они поспорили из-за ракетных комплексов «Искандер», которые якобы «крайне неудовлетворительно» проявили себя в войне за Нагорный Карабах. Впоследствии Хачатряна уволили.