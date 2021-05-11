В Армении назначили досрочные парламентские выборы на конец июня

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране.

Об этом говорится на сайте президента.

«Исходя из требований Конституции, с учетом роспуска Национального собрания в принудительном порядке [...] назначить внеочередные выборы в Национальное собрание на 20 июня 2021 года», — говорится в документе.

Указ вступает в силу 11 мая.