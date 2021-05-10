SpaceX запустить на Місяць супутник, оплачений криптовалютою Dogecoin

Американська компанія SpaceX у 2022 році запустить до Місяця супутник Doge-1 за контрактом, оплаченим криптовалютою Dogecoin.

Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск у Twitter.

«SpaceX запустить супутник Doge-1 на Місяць в наступному році. Місія оплачена в Doge. Перша криптовалюта в космосі. Перший мем в космосі», — написав він.

Супутник Doge-1 належить канадській компанії Geometric Energy Corporation (GEC). На її сайті також зазначили, що запуск на Місяць, запланований на перший квартал 2022 року, буде повністю профінансований Dogecoin. Апарат вагою 40 кілограмів виведе на орбіту ракета-носій Falcon 9.