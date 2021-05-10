SpaceX запустит на Луну спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

Американская компания SpaceX в 2022 году запустит на Луну спутник Doge-1 по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin.

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.

«SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge. Первая криптовалюта в космосе. Первый мем в космосе», — написал он.

Спутник Doge-1 принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC). На ее сайте также отметили, что запуск на Луну, запланированный на первый квартал 2022 года, будет полностью профинансирован Dogecoin. Аппарат весом 40 килограммов выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9.