SpaceX запустит на Луну спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

Американская компания SpaceX в 2022 году запустит на Луну спутник Doge-1 по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin.
Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.
«SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge. Первая криптовалюта в космосе. Первый мем в космосе», — написал он.
Спутник Doge-1 принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC). На ее сайте также отметили, что запуск на Луну, запланированный на первый квартал 2022 года, будет полностью профинансирован Dogecoin. Аппарат весом 40 килограммов выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9.
- Криптовалюта Dogecoin была создана в шутку в 2013 году в честь интернет-мема Doge. Илон Маск часто популяризировал ее в своем Twitter. В феврале он двумя мемами в соцсети спровоцировал рост Dogecoin на 44%.
- При этом Маск говорил о рисках инвестирования в криптовалюту. Он написал твит, что стоимость криптовалюты Bitcoin и Ethereum высока. Tesla до этого вложила $1,5 миллиарда в Bitcoin и позже запустила продажу товаров за Bitcoin.