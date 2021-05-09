NASA звинуватило Китай у недотриманні стандартів — через уламки ступеня ракети в Індійському океані

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) заявило, що Китай не дотримується стандартів щодо космічного сміття — це реакція на падіння уламків ступеня китайської ракети в Індійський океан.

Про це йдеться у заяві директора NASA Білла Нельсона.

«Космічні держави повинні звести до мінімуму ризики для людей і власності на Землі під час повторного входу космічних обʼєктів у атмосферу. Цілком очевидно, що Китай не дотримується відповідних стандартів щодо свого космічного сміття», — зазначив Нельсон.

Він наголосив на важливості того, аби Китай, інші держави та комерційні організації діяли в космосі відповідально і прозоро для гарантування безпеки, стабільності та захищеності космічної діяльності.