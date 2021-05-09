NASA обвинило Китай в несоблюдении стандартов — из-за обломков ступени ракеты в Индийском океане

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что Китай не придерживается стандартов в отношении космического мусора — это реакция на падение обломков ступени китайской ракеты в Индийский океан.
Об этом говорится в заявлении директора NASA Билла Нельсона.
«Космические державы должны свести к минимуму риски для людей и имущества на Земле во время повторного входа космических объектов в атмосферу. Совершенно очевидно, что Китай не соблюдает соответствующих стандартов в отношении своего космического мусора», — отметил Нельсон.
Он отметил важность того, чтобы Китай, другие государства и коммерческие организации действовали в космосе ответственно и прозрачно для обеспечения безопасности, стабильности и защищенности космической деятельности.
Напомним, что 9 мая часть обломков ступени китайской тяжелой ракеты-носителя Long March-5B Y2 сгорела при входе в атмосферу Земли, а остальные упали в акватории Индийского океана (к западу от Мальдив ). О пострадавших или разрушениях от падения не сообщается. США ранее предупреждали о таких рисках.
Отработанная ступень не имела средств активного маневра по сходу с орбиты. Ее сухой вес составлял почти 18 тонн с высотой в 33,2 метра и диаметром в 5 м.
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