NASA обвинило Китай в несоблюдении стандартов — из-за обломков ступени ракеты в Индийском океане

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что Китай не придерживается стандартов в отношении космического мусора — это реакция на падение обломков ступени китайской ракеты в Индийский океан.

Об этом говорится в заявлении директора NASA Билла Нельсона.

«Космические державы должны свести к минимуму риски для людей и имущества на Земле во время повторного входа космических объектов в атмосферу. Совершенно очевидно, что Китай не соблюдает соответствующих стандартов в отношении своего космического мусора», — отметил Нельсон.

Он отметил важность того, чтобы Китай, другие государства и коммерческие организации действовали в космосе ответственно и прозрачно для обеспечения безопасности, стабильности и защищенности космической деятельности.