На Землю неконтролируемо падает китайская ракета. США опасаются разрушений, а Пекин успокаивает

В эти выходные (8—9 мая) на Землю упадет 20-тонная ступень китайской тяжелой ракеты Long March-5B Y2, которая 29 апреля вывела на орбиту основной модуль будущей космической станции КНР.

На днях в Пентагоне и Космических войсках США заявили, что ракета вышла из-под контроля и ее крупные обломки могут нанести ущерб. 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США начала следить за ракетой, публикуя данные о ее местоположении на Space Track.

Как передает Reuters, по словам официального представителя Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня, почти все обломки сгорят в атмосфере и вряд ли нанесут ущерб. В КНР ожидают, что обломки упадут в международные воды.

Ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатан Макдауэлл считает, что боятся обломков не стоит. Риск ущерба, по его словам, невероятно мал.

Точное место падения обломков неизвестно.