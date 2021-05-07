На Землю неконтролируемо падает китайская ракета. США опасаются разрушений, а Пекин успокаивает

В эти выходные (8—9 мая) на Землю упадет 20-тонная ступень китайской тяжелой ракеты Long March-5B Y2, которая 29 апреля вывела на орбиту основной модуль будущей космической станции КНР.
На днях в Пентагоне и Космических войсках США заявили, что ракета вышла из-под контроля и ее крупные обломки могут нанести ущерб. 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США начала следить за ракетой, публикуя данные о ее местоположении на Space Track.
Как передает Reuters, по словам официального представителя Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня, почти все обломки сгорят в атмосфере и вряд ли нанесут ущерб. В КНР ожидают, что обломки упадут в международные воды.
Ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатан Макдауэлл считает, что боятся обломков не стоит. Риск ущерба, по его словам, невероятно мал.
Точное место падения обломков неизвестно.
- Китай строит свой аналог Международной космической станции. МКС завершит свою работу в 2024 году. Китай планирует развернуть свою станцию уже к 2022 году. 29 апреля на орбиту вывели основной модуль станции Tianhe. КНР запустит еще 11 ракет для достройки.
- Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции (МНЛС) на спутнике Земли или его орбите. В рамках проекта Россия и Китай будут совместно разрабатывать план создания станции и тесно взаимодействовать на всех этапах — от проектирования до презентации.