Обломки ступени китайской ракеты Long March-5B упали в Индийский океан

Часть обломков ступени китайской тяжелой ракеты-носителя Long March-5B Y2, которая вывела на орбиту основной модуль будущей космической станции КНР, сгорела при входе в атмосферу Земли, а остальная часть упала в акватории Индийского океана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Отмечается, что значительная часть обломков сгорела в атмосфере, остальное упало к западу от Мальдив. О пострадавших или ущербе от падения не сообщается. США ранее предупреждали о таких рисках.

Отработавшая ступень не имела средств активного маневра по сходу с орбиты. Ее сухой вес составлял почти 18 тонн с высотой в 33,2 метра и диаметром в 5 м.

Космические войска США, которые отслеживали ракету, подтвердили падение обломков в океан.