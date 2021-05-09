Обломки ступени китайской ракеты Long March-5B упали в Индийский океан

Часть обломков ступени китайской тяжелой ракеты-носителя Long March-5B Y2, которая вывела на орбиту основной модуль будущей космической станции КНР, сгорела при входе в атмосферу Земли, а остальная часть упала в акватории Индийского океана.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.
Отмечается, что значительная часть обломков сгорела в атмосфере, остальное упало к западу от Мальдив. О пострадавших или ущербе от падения не сообщается. США ранее предупреждали о таких рисках.
Отработавшая ступень не имела средств активного маневра по сходу с орбиты. Ее сухой вес составлял почти 18 тонн с высотой в 33,2 метра и диаметром в 5 м.
Космические войска США, которые отслеживали ракету, подтвердили падение обломков в океан.
- Китай строит свой аналог Международной космической станции. МКС завершит свою работу в 2024 году. Китай планирует развернуть свою станцию уже к 2022 году. 29 апреля на орбиту вывели основной модуль Tianhe будущей станции. КНР запустит еще 11 ракет для достройки.
- 5 мая в Пентагоне и Космических войсках США заявили, что ракета вышла из-под контроля и ее крупные обломки могут нанести ущерб. Китай призывал не волноваться.