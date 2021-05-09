Уламки ступеня китайської ракети Long March-5B впали в Індійський океан

Частина уламків ступеня китайської важкої ракети-носія Long March-5B Y2, яка вивела на орбіту основний модуль майбутньої космічної станції КНР, згоріла при вході в атмосферу Землі, а інша частина впала в акваторії Індійського океану.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Китаю.
Зазначається, що значна частина уламків згоріла в атмосфері, а решта впала на захід від Мальдів. Про постраждалих або руйнування від падіння не повідомляється. США раніше попереджали про такі ризики.
Відпрацьований ступінь не мав засобів активного маневру для сходу з орбіти. Його суха вага становила майже 18 тонн з висотою у 33,2 метра і діаметром в 5 м.
Космічні війська США, які відстежували ракету, підтвердили падіння уламків в океан.
- Китай будує свій аналог Міжнародної космічної станції. МКС завершить свою роботу в 2024 році. Китай планує розгорнути свою станцію вже до 2022 року. 29 квітня на орбіту вивели основний модуль Tianhe майбутньої станції. КНР запустить ще 11 ракет для добудови.
- 5 травня в Пентагоні та Космічних військах США заявили, що ракета вийшла з-під контролю і її великі уламки можуть завдати шкоди. Китай закликав не хвилюватися.