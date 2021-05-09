Уламки ступеня китайської ракети Long March-5B впали в Індійський океан

Частина уламків ступеня китайської важкої ракети-носія Long March-5B Y2, яка вивела на орбіту основний модуль майбутньої космічної станції КНР, згоріла при вході в атмосферу Землі, а інша частина впала в акваторії Індійського океану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

Зазначається, що значна частина уламків згоріла в атмосфері, а решта впала на захід від Мальдів. Про постраждалих або руйнування від падіння не повідомляється. США раніше попереджали про такі ризики.

Відпрацьований ступінь не мав засобів активного маневру для сходу з орбіти. Його суха вага становила майже 18 тонн з висотою у 33,2 метра і діаметром в 5 м.

Космічні війська США, які відстежували ракету, підтвердили падіння уламків в океан.