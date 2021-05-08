У Кличка звинуватили Мінкультури у спробі зриву заходу до Дня памʼяті й примирення. Там це заперечують

У Київській міській держадміністрації заявили про спробу зриву з боку Міністерства культури традиційного заходу на 8 травня до Дня памʼяті й примирення.

Про це заявила заступниця глави КМДА Марина Хонда, цитує пресслужба адміністрації.

Вона стверджує, що технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні через нібито усну заборону Мінкультури.

«Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону міністерства», — розповіла Хонда.

Вона додала, що, за словами директора музею Івана Ковальчука, така вказівка надійшла прямо від міністра культури Олександра Ткаченка, але жодних документів, які б підтверджували це рішення у керівництва музею немає. Хонда вважає, що йдеться, фактично, про спробу зриву проведення традиційного щорічного заходу.

У Мінкультури згодом відреагували на заяву КМДА, стверджуючи, що жодних усних заборон щодо проведення традиційних заходів не надавали. У відомстві кажуть, що все технічне обладнання для монтування сцени пропустили на територію музею. Однак запуск проводили поетапно, «щоб розмежувати обсяги і не допустити порушення карантинних обмежень».

«Жоден із представників столичної влади не звернувся до міністерства, аби зʼясувати хід справ, натомість обрали шлях публічного скандалу. Прикро, що спекуляції відбуваються навіть у такий день [...] КМДА в будь-якій ситуації намагається знайти винних. Однак, заявляємо: така спроба провокування конфлікту жодним чином не стане на заваді проведенню заходів», — додали у відомстві.