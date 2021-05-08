У Кличко обвинили Минкультуры в попытке срыва мероприятия ко Дню памяти и примирения. Там это отрицают

В Киевской городской госадминистрации заявили о попытке срыва со стороны Министерства культуры традиционного мероприятия на 8 мая ко Дню памяти и примирения.

Об этом заявила заместитель главы КГГА Марина Хонда, цитирует пресс-служба администрации.

Она утверждает, что техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне из-за якобы устного запрета Минкультуры.

«Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет министерства», — рассказала Хонда.

Она добавила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило напрямую от министра культуры Александра Ткаченко, но никаких документов, подтверждающих это решение у руководства музея нет. Хонда считает, что речь идет, фактически, о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия.

В Минкультуры позже отреагировали на заявление КГГА, утверждая, что никаких устных запретов относительно проведения традиционных мероприятий не давали. В ведомстве говорят, что все техническое оборудование для монтирования сцены пропустили на территорию музея. Однако запуск проводили поэтапно, «чтобы разграничить объемы и не допустить нарушения карантинных ограничений».

«Ни один из представителей столичной власти не обратился в министерство, чтобы выяснить ход дела, вместо этого выбрав путь публичного скандала. Жаль, что спекуляции происходят даже в такой день [...] КГГА в любой ситуации пытается найти виновных. Однако, заявляем: такая попытка провоцирования конфликта никоим образом не помешает проведению мероприятий», — добавили в ведомстве.