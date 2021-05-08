В Україні майже 9 тисяч нових хворих на коронавірус. Одужали 19 тисяч осіб

В Україні за минулу добу (7 травня) виявили 8 710 нових хворих на COVID-19, серед яких 374 дитини та 193 медики.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За минулу добу померли 370 хворих. Госпіталізовані 2 544 особи, а одужали — 19 408.
За останню добу найбільшу кількість випадків захворювання зареєстрували в Києві (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.
Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 114 138 випадків (одужали 1 750 570 осіб). Померли 46 200 осіб.
За даними міністра Максима Степанова, за минулу добу вакциновані 36 046 людей. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 446.
- Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав на брифінгу дати початку введення другої дози від коронавірусу кожної з вакцин. За його словами, другу дозу люди отримають протягом травня.
- Міністр Степанов заявив, що Україна підписала контакти про постачання 42 мільйонів доз до кінця поточного року. При цьому необхідно ще близько 5 мільйонів, щоб повністю вакцинувати населення.