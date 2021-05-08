В Украине почти 9 тысяч новых больных коронавирусом. Выздоровели 19 тысяч человек

В Украине за прошлые сутки (7 мая) выявили 8 710 новых больных COVID-19, среди которых 374 ребенка и 193 медика.

Об этом сообщает Минздрав.

За прошлые сутки умерли 370 больных. Госпитализированы 2 544 человека, выздоровели — 19 408.

За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Общее число заражений в Украине за все время пандемии возросло до 2 114 138 случаев (выздоровели 1 750 570 человек). Умерли 46 200 человек.

По данным министра Максима Степанова, за прошлые сутки вакцинированы 36 046 людей. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446.