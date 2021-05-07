У США закрили справу про виплату грошей порноакторці за мовчання про її звʼязок з Трампом

У США закрили справу про виплати, які ексадвокат колишнього президента США Дональда Трампа Майкл Коен здійснив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про її звʼязок з Трампом.

Про це пише BBC.

Розслідування почала Федеральна виборча комісія, щоб зʼясувати, чи порушував Трамп закон про фінансування кампанії під час виборів 2016 року. Справа ґрунтувалася на твердженні, що Трамп наказав своєму адвокату заплатити Деніелс, щоб вона не надавала розголосу їхній інтимний звʼязок. Пізніше адвокат Майкл Коен опинився у вʼязниці.