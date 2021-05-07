В США закрыли дело о выплате денег порноактрисе за молчание о ее связи с Трампом

В США закрыли дело о выплатах, которые экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за ее связь с Трампом.

Об этом пишет BBC.

Расследование начала Федеральная избирательная комиссия, чтобы выяснить, нарушал ли Трамп закон о финансировании избирательной кампании во время выборов 2016 года. Дело основывалось на утверждении, что Трамп приказал своему адвокату заплатить Дэниелс, чтобы она не предавала огласке их интимную связь. Позже адвокат Майкл Коэн оказался в тюрьме. Комиссия, которая обеспечивает соблюдение закона о финансировании избирательных кампаний, объявил о закрытии дела.