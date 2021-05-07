В США закрыли дело о выплате денег порноактрисе за молчание о ее связи с Трампом

В США закрыли дело о выплатах, которые экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за ее связь с Трампом.
Об этом пишет BBC.
Расследование начала Федеральная избирательная комиссия, чтобы выяснить, нарушал ли Трамп закон о финансировании избирательной кампании во время выборов 2016 года. Дело основывалось на утверждении, что Трамп приказал своему адвокату заплатить Дэниелс, чтобы она не предавала огласке их интимную связь. Позже адвокат Майкл Коэн оказался в тюрьме. Комиссия, которая обеспечивает соблюдение закона о финансировании избирательных кампаний, объявил о закрытии дела.
Отмечается, что голосование членов Федеральной комиссии провели через несколько месяцев после того, как был обнародован внутренний отчет об этом деле. В нем говорилось об «основаниях полагать», что избирательный штаб Трампа сознательно нарушил закон о финансировании избирательной кампании.
Несмотря на это, мнение членов комиссии разделилось поровну и комиссия пришла к выводу о необходимости закрыть дело.
- В декабре 2018 года адвоката Трампа Майла Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в частности в незаконной трате средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть из этих средств выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд (она же Сторми Дениэлс). Последняя получила $130 тысяч. Они утверждали, что у них была интимная связь с Трампом. Эти заявления могли бы скомпрометировать Трампа накануне выборов, если бы женщины их сделали.
- Коэн признал, что платил женщинам за молчание, «чтобы помочь Трампу в его кампании». Трамп заявил, что никогда не просил своего бывшего адвоката нарушать закон.