Зняття гострого болю в дорослих і планова допомога дітям. У НСЗУ назвали стоматологічні послуги, які українці можуть отримати безоплатно

Українці можуть отримати невідкладну стоматологічну медичну допомогу безкоштовно. Цю послугу виділили в окремий амбулаторний пакет у Програмі медичних гарантій на рік.

Про це повідомили у пресцентрі Національної служби здоровʼя України (НСЗУ).

«Тариф на медичні послуги зі стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень», — уточнили в НСЗУ.