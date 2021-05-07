Снятие острой боли у взрослых и плановая помощь детям. В НСЗУ назвали стоматологические услуги, которые украинцы могут получить бесплатно

Украинцы могут получить неотложную стоматологическую медицинскую помощь бесплатно. Эту услугу выделили в отдельный амбулаторный пакет в Программе медицинских гарантий в год.

Об этом сообщили в пресс-центре Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

«Тариф на медицинские услуги по стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен», — уточнили в НСЗУ.