Снятие острой боли у взрослых и плановая помощь детям. В НСЗУ назвали стоматологические услуги, которые украинцы могут получить бесплатно

Украинцы могут получить неотложную стоматологическую медицинскую помощь бесплатно. Эту услугу выделили в отдельный амбулаторный пакет в Программе медицинских гарантий в год.
Об этом сообщили в пресс-центре Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
«Тариф на медицинские услуги по стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен», — уточнили в НСЗУ.
Отметим, в перечень бесплатных стоматологических услуг входят:
- первичный стоматологический осмотр;
- ургентная помощь детям и взрослым;
- плановая помощь детям;
- инструментальные исследования в рамках ургентной помощи и плановой помощи детям;
- обязательные медицинские профилактические осмотры школьников и детей до 6 лет;
- своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.
Получить стоматологическую помощь пациент может по направлению семейного врача, с которым заключена декларация, по направлению лечащего врача или обратившись самостоятельно к стоматологу без направления.
В то же время ортодонтические процедуры и протезирование Кабинет министров определил как платные услуги. Их могут оплачивать пациенты за свой счет или за счет отдельных программ местного бюджета.
Кроме этого, обращение к стоматологу может быть платным, если совершеннолетний пациент обращается за плановой услугой.
«Оплата за услугу должна осуществляться официально в кассу учреждения. И по тарифу, утвержденному владельцем этого медучреждения, то есть соответствующим местным советом», — добавили в НСЗУ.
- В Украине с 2021 года начнут внедрять электронный рецепт на лекарства. Сначала его введут на инсулины и антибиотики. Электронный рецепт можно будет получить у семейного врача, терапевта или педиатра после приема. Он будет оформляться с помощью электронной системы здравоохранения.
- С июля прошлого года Национальная служба здравоохранения повысила тарифы на услуги экстренной медицинской помощи, лечения острого инфаркта и инсульта.