Новости

Снятие острой боли у взрослых и плановая помощь детям. В НСЗУ назвали стоматологические услуги, которые украинцы могут получить бесплатно

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Украинцы могут получить неотложную стоматологическую медицинскую помощь бесплатно. Эту услугу выделили в отдельный амбулаторный пакет в Программе медицинских гарантий в год.

Об этом сообщили в пресс-центре Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

«Тариф на медицинские услуги по стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен», — уточнили в НСЗУ.

Отметим, в перечень бесплатных стоматологических услуг входят:

  • первичный стоматологический осмотр;
  • ургентная помощь детям и взрослым;
  • плановая помощь детям;
  • инструментальные исследования в рамках ургентной помощи и плановой помощи детям;
  • обязательные медицинские профилактические осмотры школьников и детей до 6 лет;
  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.

Получить стоматологическую помощь пациент может по направлению семейного врача, с которым заключена декларация, по направлению лечащего врача или обратившись самостоятельно к стоматологу без направления.

В то же время ортодонтические процедуры и протезирование Кабинет министров определил как платные услуги. Их могут оплачивать пациенты за свой счет или за счет отдельных программ местного бюджета.

Кроме этого, обращение к стоматологу может быть платным, если совершеннолетний пациент обращается за плановой услугой.

«Оплата за услугу должна осуществляться официально в кассу учреждения. И по тарифу, утвержденному владельцем этого медучреждения, то есть соответствующим местным советом», — добавили в НСЗУ.

  • В Украине с 2021 года начнут внедрять электронный рецепт на лекарства. Сначала его введут на инсулины и антибиотики. Электронный рецепт можно будет получить у семейного врача, терапевта или педиатра после приема. Он будет оформляться с помощью электронной системы здравоохранения.
  • С июля прошлого года Национальная служба здравоохранения повысила тарифы на услуги экстренной медицинской помощи, лечения острого инфаркта и инсульта.