Нацбанк виставить на аукціон майже 46 тонн виведених із обігу монет

Національний банк України виставить на аукціон брухт виведених із обігу монет загальною вагою приблизно 45,77 тонни.
Про це повідомили у пресслужбі регулятора.
Як зазначається, аукціон відбудеться 21 травня на електронному майданчику Zakupki.prom.ua, йдеться про монети 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок, які вилучили в 2020–2021 роках.
Також у Нацбанку зауважили, що аукціон брухту утилізованих монет буде проводитися вже вчетверте, а зношені та вилучені монети утилізуються, коли накопичиться певна кількість.
«Утилізація монет відбувається на Банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а брухт відчужується під час аукціонів, переважно метал іде на переплавку», — розповіли у Нацбанку.
- З 1 жовтня 2019 року монети номіналом 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом.
- 20 грудня в Україні в обігу з’явилися металеві 5 гривень і нова 50-гривнева банкнота.
- 3 червня 2020 року Національний банк України ввів в обіг монети номіналом 10 гривень — вони поступово замінять банкноти.