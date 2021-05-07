Нацбанк выставит на аукцион почти 46 тонн выведенных из обращения монет

Национальный банк Украины выставит на аукцион лом выведенных из обращения монет общим весом примерно 45,77 тонны.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Как отмечается, аукцион состоится 21 мая на электронной площадке Zakupki.prom.ua, речь идет о монетах 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек, которые изъяли в 2020—2021 годах.
Также в Нацбанке отметили, что аукцион лома утилизированных монет будет проводиться уже в четвертый раз, а изношенные и изъятые монеты утилизируются, когда накопится определенное количество.
«Утилизация монет происходит на Банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом отчуждается в ходе аукционов, преимущественно металл идет на переплавку», — рассказали в Нацбанке.
- С 1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством.
- 20 декабря в Украине в обращении появились металлические 5 гривен и новая 50-гривневая банкнота.
- 3 июня 2020 года Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен — они постепенно заменят банкноты.