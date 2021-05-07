У Київській області викрили банду, яка викрала чоловіка і вимагала в нього гроші. Четверо затриманих виявилися членами добробатів

У Київській області викрили банду, члени якої викрали та катували людей, вимагаючи в них гроші.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці затримали сімох членів організованої злочинної групи одночасно на Київщині та у Чернігівській області.

За даними СБУ, четверо із затриманих — члени одного із добровольчих батальйонів, до того ж зловмисники завдяки зв’язкам у правоохоронних органах мали доступ до матеріалів кримінальних проваджень та конфіденційну інформацію про фігурантів справ, на яких вони потім нападали.

Як уточнили у Київській обласній прокуратурі, з кінця минулого року зловмисники переслідували двох мешканців Бориспільського району, вимагаючи $35 тисяч за начебто підпал автомобілів Mazda CX7 та Subaru Outback та погрожуючи фізичним насильством родичам чоловіків. На початку квітня 2021 року вони викрали одного з потерпілих та утримували його у лісосмузі поблизу 48-го кілометра траси «Київ — Харків», де жорстоко катували, зокрема били молотком по голові. Зрештою чоловік погодився заплатити їм — після одержання частини грошей ($8 тисяч) зловмисників затримали.

Під час обшуків у членів банди виявили та вилучили мобільні телефони, зброю та боєприпаси, чорнові записи, а також автомобілі.

Наразі справу кваліфікували як незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.127, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). Затриманим повідомили про підозру, незабаром їм оберуть запобіжний захід.