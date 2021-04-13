В Одеській області поліція врятувала двох іноземців, яких викрали і катували

В Одесі поліція врятувала 55-річного громадянина Греції та його племінника, яких у лютому 2021 року викрали та катували.

Про це пише пресслужба поліції Одеської області.

«Встановлено, що упродовж двох місяців зловмисники катували потерпілих, зокрема праскою, погрожували вогнепальною зброєю, здійснювали фізичний та психологічний тиск», — розповіли правоохоронці.

Через це іноземці віддали викрадачам 600 тисяч євро та шість елітних квартир в Одесі. 13 квітня поліцейські звільнили їх.

«Наразі поліцейські затримали двох підозрюваних у викраденні та катуванні потерпілих. Водночас триває активна фаза реалізації, проводяться слідчі дії, у тому числі обшуки. Встановлюється коло всіх осіб, причетних до злочину, їх діям буде надана правова оцінка», — зазначили там.