В Одесской области полиция спасла двух иностранцев, которых похитили и пытали

В Одессе полиция спасла 55-летнего гражданина Греции и его племянника, которых в феврале 2021 года похитили и пытали.
Об этом пишет пресс-служба полиции Одесской области.
«Установлено, что в течение двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление», — рассказали правоохранители.
Поэтому иностранцы отдали похитителям 600 тысяч евро и шесть элитных квартир в Одессе. 13 апреля полицейские освободили их.
«Сейчас полицейские задержали двух подозреваемых в похищении и истязании пострадавших. В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка», — отметили там.
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