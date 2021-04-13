В Одесской области полиция спасла двух иностранцев, которых похитили и пытали

В Одессе полиция спасла 55-летнего гражданина Греции и его племянника, которых в феврале 2021 года похитили и пытали.

Об этом пишет пресс-служба полиции Одесской области.

«Установлено, что в течение двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление», — рассказали правоохранители.

Поэтому иностранцы отдали похитителям 600 тысяч евро и шесть элитных квартир в Одессе. 13 апреля полицейские освободили их.

«Сейчас полицейские задержали двух подозреваемых в похищении и истязании пострадавших. В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка», — отметили там.