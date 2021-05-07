В Киевской области разоблачили банду, которая похитила мужчину и требовала у него деньги. Четверо задержанных оказались членами добробатов

В Киевской области разоблачили банду, члены которой похитили и пытали людей, требуя у них деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители задержали семерых членов организованной преступной группы одновременно на Киевщине и в Черниговской области.

По данным СБУ, четверо из задержанных — члены одного из добровольческих батальонов, к тому же злоумышленники благодаря связям в правоохранительных органах имели доступ к материалам уголовных производств и конфиденциальной информации о фигурантах дел, на которых они потом нападали.

Как уточнили в Киевской областной прокуратуре, с конца прошлого года злоумышленники преследовали двух жителей Бориспольского района, требуя $35 тысяч за якобы поджог автомобилей Mazda CX7 и Subaru Outback и угрожая физическим насилием родственникам мужчин. В начале апреля 2021 года они похитили одного из пострадавших и удерживали его в лесополосе возле 48-го километра трассы «Киев — Харьков», где жестоко пытали, в частности били молотком по голове. В конце концов мужчина согласился заплатить им — после получения части денег ($8 тысяч) злоумышленников задержали.

Во время обысков у членов банды нашли и изъяли мобильные телефоны, оружие и боеприпасы, черновые записи, а также автомобили.

Сейчас дело квалифицировали как незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки и вымогательства (ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.127, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Задержанным сообщили о подозрении, вскоре им изберут меру пресечения.