Засуджений в Росії український політвʼязень Чирній вийшов на свободу. Він відсидів 7 років у «справі Сенцова»

У Росії після 7 років колонії звільнили українського політвʼязня Олексія Чирнія, який незаконно відбував покарання за нібито підготовку терактів в окупованому Криму.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Чирнія звільнили з виправної колонії суворого режиму № 15 у місті Батайську (Ростовська область) 7 травня. За час увʼязнення він встиг побувати в колоніях у Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.

Під конвоєм охорони Чирнія передали Україні як депортованого. Зараз він на українському пункті пропуску «Мілове» в Луганській області.