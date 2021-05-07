Засуджений в Росії український політвʼязень Чирній вийшов на свободу. Він відсидів 7 років у «справі Сенцова»

У Росії після 7 років колонії звільнили українського політвʼязня Олексія Чирнія, який незаконно відбував покарання за нібито підготовку терактів в окупованому Криму.
Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.
Чирнія звільнили з виправної колонії суворого режиму № 15 у місті Батайську (Ростовська область) 7 травня. За час увʼязнення він встиг побувати в колоніях у Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.
Під конвоєм охорони Чирнія передали Україні як депортованого. Зараз він на українському пункті пропуску «Мілове» в Луганській області.
- Олексій Чирній проходив у так званій «справі Сенцова». У травні 2014 року його, режисера Олега Сенцова, анархіста Олександра Кольченка та Геннадія Афанасьєва затримали працівники ФСБ. Вони нібито готували теракт. У Чирнія тоді, як заявили ФСБ, знайшли вибухівку. Всі четверо отримали від 7 до 20 років колонії. Афанасьєва обміняли в 2016 році, а Сенцова і Кольченка в 2019 році.
- На суді Чирній давав свідчення проти Сенцова і пішов на угоду зі слідством. Повідомлялося, що до нього застосовували тортури, змушуючи давати показання.