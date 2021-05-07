Осужденный в России украинский политзаключенный Чирний вышел на свободу. Он отсидел 7 лет по «делу Сенцова»

В России после 7 лет колонии освободили украинского политзаключенного Алексея Чирния, который незаконно отбывал наказание за якобы подготовку терактов в окупированном Крыму.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Чирния освободили из исправительной колонии строгого режима № 15 в городе Батайске (Ростовская область) 7 мая. За время заключение он успел побывать в колониях в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону.

Под конвоем охраны Чирния передали Украине как депортированного. Сейчас он на украинском пункте пропуска «Меловое» в Луганской области.