Осужденный в России украинский политзаключенный Чирний вышел на свободу. Он отсидел 7 лет по «делу Сенцова»

В России после 7 лет колонии освободили украинского политзаключенного Алексея Чирния, который незаконно отбывал наказание за якобы подготовку терактов в окупированном Крыму.
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Чирния освободили из исправительной колонии строгого режима № 15 в городе Батайске (Ростовская область) 7 мая. За время заключение он успел побывать в колониях в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону.
Под конвоем охраны Чирния передали Украине как депортированного. Сейчас он на украинском пункте пропуска «Меловое» в Луганской области.
- Алексей Чирний проходил по так называемому «делу Сенцова». В мае 2014 года его, режиссера Олега Сенцова, анархиста Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева задержали сотрудники ФСБ. Они якобы готовили теракт. У Чирния тогда, как заявила ФСБ, нашли взрывчатку. Все четверо получили от 7 до 20 лет колонии. Афанасьева обменяли в 2016 году, а Сенцова и Кольченко в 2019 году.
- На суде Чирний давал показания против Сенцова и пошел на сделку со следствием. Сообщалось, что к нему применяли пытки, заставляя давать показания.