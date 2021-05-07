У Дніпрі діти повертаються до шкіл та садочків

У Дніпрі з 11 травня всі школи та дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради, посилаючись на рішення спецкомісії від 7 травня.
Водночас доступ батьків та інших відвідувачів до приміщень позашкільних навчальних закладів буде обмеженим.
Окрім цього, у місті до 20 травня триватимуть карантинні обмеження на перевезення пільгових пасажирів у громадському транспорті: безкоштовний проїзд щоденно можливий лише з 10:00 до 15:00.
- В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин. 7 травня Міністерство охорони здоров’я вивело з «червоної» зони карантину Сумську область — останній регіон, який там перебував.
- Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після великодніх і травневих свят.
- Раніше вчені заявили, що Україна зможе досягти колективного імунітету до коронавірусу аж у 2023 році.