У Дніпрі діти повертаються до шкіл та садочків

У Дніпрі з 11 травня всі школи та дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради, посилаючись на рішення спецкомісії від 7 травня.

Водночас доступ батьків та інших відвідувачів до приміщень позашкільних навчальних закладів буде обмеженим.