Новости

В Днепре дети возвращаются в школы и садики

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
В Днепре дети возвращаются в школы и садики

Кравс Евгений / УНИАН

В Днепре с 11 мая все школы и детсады будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета, ссылаясь на решение спецкомиссии от 7 мая.

В то же время доступ родителей и других посетителей в помещения внешкольных учебных заведений будет ограничен.

Кроме этого, в городе до 20 мая продлятся карантинные ограничения на перевозку льготных пассажиров в общественном транспорте: бесплатный проезд ежедневно возможен только с 10:00 до 15:00.