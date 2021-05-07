В Днепре дети возвращаются в школы и садики

В Днепре с 11 мая все школы и детсады будут работать в обычном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета, ссылаясь на решение спецкомиссии от 7 мая.
В то же время доступ родителей и других посетителей в помещения внешкольных учебных заведений будет ограничен.
Кроме этого, в городе до 20 мая продлятся карантинные ограничения на перевозку льготных пассажиров в общественном транспорте: бесплатный проезд ежедневно возможен только с 10:00 до 15:00.
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