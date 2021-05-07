В Днепре дети возвращаются в школы и садики

В Днепре с 11 мая все школы и детсады будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета, ссылаясь на решение спецкомиссии от 7 мая.

В то же время доступ родителей и других посетителей в помещения внешкольных учебных заведений будет ограничен.