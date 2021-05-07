Лукашенко: Білорусь отримала власну вакцину від коронавірусу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні розробили вітчизняну вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє БЕЛТА.

«У пробірці ми вчора отримали свою вакцину — білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину», — сказав Лукашенко, зазначивши, що в масове виробництво її поки запускати не будуть.

«Ми не поспішаємо. Ми подивимося, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба. Тому що штам буде зовсім інший [...]. У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя поверне», — заявив Лукашенко.