Лукашенко: Беларусь получила собственную вакцину от коронавируса

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране разработали отечественную вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — беларусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — сказал Лукашенко отметив, что в массовое производство ее пока запускать не будут.

«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой [...]. У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — заявил Лукашенко.