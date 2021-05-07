ДБР завершило розслідування вибухів на військових складах у Сватовому

Державне бюро розслідувань завершило розслідування вибухів на військових складах у Сватовому Луганської області в 2015 році.

Про це пише пресслужба ДБР.

«Через диверсію невстановлених осіб 29 жовтня 2015 року на вказаному складі, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа. Так влученням здетонованих боєприпасів частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена, чим зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів», — йдеться у повідомленні.

У цій справі підозри вручили двом командирам реактивних артилерійських батарей. У разі доведення провини їм загрожує до 7 років ув’язнення.