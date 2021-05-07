ГБР завершило расследование взрывов на военных складах в Сватово

Государственное бюро расследований завершило расследование взрывов на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

«Из-за диверсии неустановленных лиц 29 октября 2015 года на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар. Так попаданием сдетонировавших боеприпасов часть ненадлежаще размещенной военной техники была уничтожена, чем сорваны меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений», — говорится в сообщении.

В этом деле подозрения вручили двум командирам реактивных артиллерийских батарей. В случае доказательства вины им грозит до 7 лет тюрьмы.