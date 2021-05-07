ГБР завершило расследование взрывов на военных складах в Сватово

Государственное бюро расследований завершило расследование взрывов на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году.
Об этом пишет пресс-служба ГБР.
«Из-за диверсии неустановленных лиц 29 октября 2015 года на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар. Так попаданием сдетонировавших боеприпасов часть ненадлежаще размещенной военной техники была уничтожена, чем сорваны меры по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений», — говорится в сообщении.
В этом деле подозрения вручили двум командирам реактивных артиллерийских батарей. В случае доказательства вины им грозит до 7 лет тюрьмы.
- 29 октября 2015 года в Сватово Луганской области возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тысяч тонн боеприпасов. В результате взрывов погибли четверо людей — трое военнослужащих и один гражданский. Из-за взрывов эвакуировали местных жителей, а также была уничтожена военная техника.
- В апреле 2020 года Верховная Рада продлила на полгода работу временной следственной комиссии, которая расследует взрывы на военных складах. Речь шла о взрывах в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово и Кривом Роге.
- В феврале ГБР вручило первые подозрения по делу о взрыве на складе в Сватово. Двух военнослужащих подозревают в небрежном отношении к службе в условиях особого периода.