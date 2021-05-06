Facebook виявила мережу ботів, які у соцмережах підтримували Деркача, Гройсмана та партію «Довіра»

Соцмережа Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем. У США його вважають російським агентом і навіть наклали на нього санкції.

Про це йдеться у звіті Facebook.

Там зазначили, що мережа пов’язана з Деркачем, ще одним підсанкційним громадянином України Петром Журавлем і його медіа Begemot. Також нею керували політичні консультанти, пов’язані з колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом та головою парламентської групи «Довіра» Олегом Кулінічем.

«Ми вважаємо, що цією мережею керують щонайменше три окремі команди операторів — кожна з яких пов’язана з різним політиком: Деркачем, Гройсманом та Кулінічем», — пояснили у Facebook.

У Facebook та Instagram мережа налічує 477 акаунтів та 363 сторінки. На ці сторінки підписані понад 2,37 мільйона людей. На рекламу власних сторінок мережа витратила 496 тисяч доларів, які були сплачені переважно у доларах США та російських рублях.

Боти були активні під публікаціями партії «Наш край», членом якої є Деркач, а також партій «Довіра» та «Українська стратегія Гройсмана».

Також у Facebook розповіли, що видалили 105 акаунтів, 24 сторінки та 5 профілів в Instagram, які порушили правила соцмережі.

«Люди, які стоять за цією діяльністю, публікували українською та російською мовами новини та публікації на такі теми як корупція, політика, автомобільна промисловість, сатиричний зміст про Covid-19, коментарі на підтримку партії «Слуга народу» та чинної української влади та критику опозиційних партій та політиків, включаючи колишнього президента Порошенка та мера Києва Віталія Кличка», — пояснили у соцмережі.