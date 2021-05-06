Facebook выявила сеть ботов, которые в соцсетях поддерживали Деркача, Гройсмана и партию «Довіра»

Соцсеть Facebook разоблачила сеть ботов, связанную с нардепом Андреем Деркачем. В США его считают российским агентом и даже наложили на него санкции.

Об этом говорится в отчете Facebook.

Там отметили, что сеть связана с Деркачем, еще одним подсанкционным гражданином Украины Петром Журавлем и его медиа Begemot. Также ею руководили политические консультанты, связанные с бывшим премьером Владимиром Гройсманом и председателем парламентской группы «Довіра» Олегом Кулиничем.

«Мы считаем, что этой сетью управляют минимум три отдельные команды операторов — каждая из которых связана с определенным политиком: Деркачем, Гройсманом и Кулиничем», — пояснили в Facebook.

В Facebook и Instagram сеть насчитывает 477 аккаунтов и 363 страницы. На эти страницы подписаны более 2,37 миллиона человек. На рекламу собственных страниц сеть потратила 496 тысяч долларов, которые были уплачены в основном в долларах США и российских рублях.

Боты были активны под публикациями партии «Наш край», членом которой является Деркач, а также партий «Довіра» и «Украинская стратегия Гройсмана».

Также в Facebook рассказали, что удалили 105 аккаунтов, 24 страницы и 5 профилей в Instagram, нарушивших правила соцсети.

«Люди, которые стоят за этой деятельностью, публиковали на украинском и русском языках новости и публикации на такие темы как коррупция, политика, автомобильная промышленность, сатира о Covid-19; комментарии в поддержку партии «Слуга народа» и действующей украинской власти и критику оппозиционных партий и политиков, включая бывшего президента Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко», — пояснили в соцсети.