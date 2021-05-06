Британські військові кораблі повертаються з острова Джерсі — конфлікт врегулювали

Велика Британія вирішила повернути свої військові кораблі від острова Джерсі. Конфлікт із Францією врегулювали.
Про це пише BBC.
Два кораблі ВМС Британії вже готуються повертатися назад до своїх портів, тому що протест французьких рибалок проти нових правил риболовлі в територіальних водах біля Джерсі завершився.
У британському уряді зазначили, що «наразі ситуація вирішена». Один із кораблів повернеться 6 травня, інший — уранці 7 травня.
«Ми раді, що французькі риболовецькі судна покинули околиці Джерсі», — додав представник британського уряду.
- Премʼєр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв направити до острова Джерсі два патрульні кораблі, після того як Франція пригрозила залишити його без електроенергії через нові правила риболовлі в цьому регіоні. Згідно з ними ліцензія видається тільки в тому разі, якщо власники французьких суден підтвердять, що раніше вже займалися рибальством на цій ділянці. Обмеження ввели відповідно до Угоди про торгівлю і співпрацю між Великою Британією та ЄС.
- На думку Парижу, обмеження на рибальство біля берегів Нормандських островів для французьких траулерів порушують торгові угоди про Brexit — адже Лондон не повідомив про це Брюссель. Французький уряд назвав додаткові вимоги «неприйнятними» і повідомив, що вони «не узгоджувалися і не обговорювалися».