Британські військові кораблі повертаються з острова Джерсі — конфлікт врегулювали

Велика Британія вирішила повернути свої військові кораблі від острова Джерсі. Конфлікт із Францією врегулювали.

Про це пише BBC.

Два кораблі ВМС Британії вже готуються повертатися назад до своїх портів, тому що протест французьких рибалок проти нових правил риболовлі в територіальних водах біля Джерсі завершився.

У британському уряді зазначили, що «наразі ситуація вирішена». Один із кораблів повернеться 6 травня, інший — уранці 7 травня.

«Ми раді, що французькі риболовецькі судна покинули околиці Джерсі», — додав представник британського уряду.