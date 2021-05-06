Британские военные корабли возвращаются с острова Джерси — конфликт урегулировали

Великобритания решила вернуть свои военные корабли от острова Джерси. Конфликт с Францией урегулировали.
Об этом пишет BBC.
Два корабля ВМС Великобритании уже готовятся возвращаться в свои порты, так как протест французских рыбаков против новых правил рыбалки в территориальных водах у Джерси закончился.
В британском правительстве отметили, что «сейчас ситуация решена». Один из кораблей вернется 6 мая, другой — утром 7 мая.
«Мы рады, что французские рыболовецкие суда покинули окрестности Джерси», — добавил представитель британского правительства.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал направить к острову Джерси два патрульных корабля после того, как Франция пригрозила оставить его без электроэнергии из-за новых правил рыбной ловли в этом регионе. Согласно им лицензия выдается только в том случае, если владельцы французских судов подтвердят, что ранее уже занимались рыболовством на этом участке. Ограничение ввели в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС.
- По мнению Парижа, ограничения на рыболовство у берегов Нормандских островов для французских траулеров нарушают торговые соглашения о Brexit — ведь Лондон не уведомил об этом Брюссель. Французское правительство назвало дополнительные требования «неприемлемыми» и сообщило, что они «не согласовывались и не обсуждались».