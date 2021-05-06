Британские военные корабли возвращаются с острова Джерси — конфликт урегулировали

Великобритания решила вернуть свои военные корабли от острова Джерси. Конфликт с Францией урегулировали.

Об этом пишет BBC.

Два корабля ВМС Великобритании уже готовятся возвращаться в свои порты, так как протест французских рыбаков против новых правил рыбалки в территориальных водах у Джерси закончился.

В британском правительстве отметили, что «сейчас ситуация решена». Один из кораблей вернется 6 мая, другой — утром 7 мая.

«Мы рады, что французские рыболовецкие суда покинули окрестности Джерси», — добавил представитель британского правительства.