Віцеспікер парламенту Словаччини подав у відставку через порушення комендантської години

Віцеспікер парламенту Словаччини Юрай Шеліга та його колега по партії «За людей» — глава парламентського комітету з соцпитань Яна Житнянська пішли зі своїх посад через порушення комендантської години, введеної для запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє TASR.

Словацький таблоїд Plus 7 Dni минулого тижня відзняв зустріч Шеліги, Житнянської та очільника Братиславського регіону Юрая Дроби у кафе пізно ввечері, коли вже почала діяти комендантська година (після 21:00).

Шеліга вибачився та визнав, що ділові зустрічі повинні проводитися в офісі, а не в кафе.

Третій учасник зустрічі — очільник Братиславського регіону Дроба заявив, що не планує йти зі своєї посади, так як причина є не настільки серйозною.