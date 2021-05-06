Вице-спикер парламента Словакии подал в отставку из-за нарушения комендантского часа

Вице-спикер парламента Словакии Юрай Шелига и его коллега по партии «За людей» — глава парламентского комитета по соцвопросам Яна Житнянская ушли со своих должностей из-за нарушения комендантского часа, введенного для предотвращения распространения коронавируса.
Об этом сообщает TASR.
Словацкий таблоид Plus 7 Dni на прошлой неделе снял встречу Шелиги, Житнянской и главы Братиславского региона Юрая Дробы в кафе поздно вечером, когда уже начал действовать комендантский час (после 21:00).
Шелига извинился и признал, что деловые встречи должны проводиться в офисе, а не в кафе.
Третий участник встречи — глава Братиславского региона Дроба заявил, что не планирует уходить со своего поста, так как причина является не насколько серьезной.
- Словакия осенью впервые провела массовое тестирование на коронавирус — в течение первого дня обследовали 2,5 миллиона граждан. Всего на первом этапе приняли участие 3,6 миллиона жителей страны, а на втором этапе — 2 миллиона словаков. Уже в январе Словакия начала третий раунд тестирования.