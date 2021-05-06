Вице-спикер парламента Словакии подал в отставку из-за нарушения комендантского часа

Вице-спикер парламента Словакии Юрай Шелига и его коллега по партии «За людей» — глава парламентского комитета по соцвопросам Яна Житнянская ушли со своих должностей из-за нарушения комендантского часа, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает TASR.

Словацкий таблоид Plus 7 Dni на прошлой неделе снял встречу Шелиги, Житнянской и главы Братиславского региона Юрая Дробы в кафе поздно вечером, когда уже начал действовать комендантский час (после 21:00).

Шелига извинился и признал, что деловые встречи должны проводиться в офисе, а не в кафе.

Третий участник встречи — глава Братиславского региона Дроба заявил, что не планирует уходить со своего поста, так как причина является не насколько серьезной.