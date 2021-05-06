В Одеській області знайшли тіло четвертого прикордонника. Він потонув після перевороту човна

В Одеській області знайшли тіло прикордонника, який зник після перевороту човна на озері Тудорове.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Загиблим виявився майор Костянтин Коняєв — він був заступником начальника відділу прикордонної служби «Маяки» з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону.

За словами Дейнека, в момент інциденту Коняєв встиг скоординувати дії трьох прикордонників, які патрулювали на човні з ним територію, що допомогло їм врятуватися.