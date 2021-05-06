В Одесской области нашли тело четвертого пограничника. Он утонул после переворота лодки

В Одесской области нашли тело пограничника, который пропал после переворота лодки на озере Тудорово.
Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
Погибшим оказался майор Константин Коняев — он был заместителем начальника отдела погранслужбы «Маяки» по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда.
По словам Дейнеко, в момент инцидента Коняев успел скоординировать действия трех пограничников, которые патрулировали на лодке с ним территорию, что помогло им спастись.
- 5 мая на озере Тудорово во время патрулирования госграницы перевернулась моторная лодка с пограничниками, в которой находились четверо военных. Трое военнослужащих добрались до суши своими силами, а четвертый пропал. Выжившие получили переохлаждение.
- Коняева сутки искали другие пограничники, спасатели с вертолетом, водная полиция и рыбаки.