В Одесской области нашли тело четвертого пограничника. Он утонул после переворота лодки

В Одесской области нашли тело пограничника, который пропал после переворота лодки на озере Тудорово.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Погибшим оказался майор Константин Коняев — он был заместителем начальника отдела погранслужбы «Маяки» по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда.

По словам Дейнеко, в момент инцидента Коняев успел скоординировать действия трех пограничников, которые патрулировали на лодке с ним территорию, что помогло им спастись.