В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками — трое спаслись, четвертого ищут

В Одесской области на озере Тудорово во время патрулирования госграницы перевернулась моторная лодка с пограничниками, в которой находились четверо военных. Инцидент произошел около четырех часов дня.

Как сообщает Госпогранслужба, трое военнослужащих добрались до суши, а четвертый пропал.

У трех пограничников переохлаждение, а один получил травму ног. Его на берег вытаскивали сослуживцы. Сейчас все трое госпитализированы.

К поискам четвертого военнослужащего привлекли пограничников близлежащих подразделений, водную полицию, спасателей и рыбаков. Окрестности прочесывает вертолет.