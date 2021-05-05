В Одеській області перекинувся човен із прикордонниками — троє врятувалися, четвертого шукають

В Одеській області на озері Тудорове під час патрулювання держкордону перекинувся моторний човен із прикордонниками, в якому перебували четверо військових. Інцидент стався близько четвертої години дня.

Як повідомляє Держприкордонслужба, троє військовослужбовців дісталися суші, але четвертий зник.

У трьох прикордонників переохолодження, а один отримав травму ніг. Його на берег витягали побратими. Зараз усі троє госпіталізовані.

До пошуків четвертого військовослужбовця залучили прикордонників прилеглих підрозділів, водну поліцію, рятувальників і рибалок. Околиці прочісує вертоліт.