Госпогранслужба ввела дополнительные ограничения до конца года на участке границы с Беларусью

На границе с Беларусью в пределах Ровенской области введены временные ограничения для «усиления контроля [...], предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности». Ограничения будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщает Северное управление Госпогранслужбы.

Дополнительные ограничения ввели в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Милячской, Локницкой и Заречненской объединенных территориальных общин Сарненского и Варашского районов.

Под запрет попадают:

любые работы с 22:00 до 06:00 в полосе от погранзнаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельхозработ);

передвижение транспорта и людей (кроме техники и оборудования, задействованных в сельхозработах) по дорогам, которых нет в реестре автодорог, ведущим к линии госграницы и не проходящим через пункты пропуска (с 22:00 до 06:00);

стоянка транспорта и техники на обочинах дорог между линией госграницы и пунктами пропуска (кроме случаев пересечения госграницы и стоянки из-за неисправности);

движение транспорта в объезд дорог, посадка и высадка людей, разгрузка или погрузка имущества между линией госграницы и пунктами пропуска;

любые полеты легкомоторных летательных аппаратов и беспилотников без информирования пограничников;

водителям транспорта, начальникам поездов и проводникам вагонов подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него людей, не имеющих документов;

остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции «Сарны» и в обратном направлении;

выход судов и плавсредств на озера и водоемы, которые находятся в пограничном районе (в том числе проведение водолазных работ).

В управлении отметили, что ограничения согласованы с главой Ровенской ОГА, областным управлением СБУ и ГУ Национальной полиции. Детальные причины ограничений пока не сообщаются.